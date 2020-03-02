قوى العدوان السعودي تواصل استهداف الأحياء السكنية في المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية بالصواريخ والمدفعية مخلفة ضحايا ودمارا هائلا في الممتلكات العامة والخاصة بينما بلغت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة 166 خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة لوكالة الأنباء اليمنية”سبأ” إن من بين خروقات قوى العدوان تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء شارعي الخمسين وكيلو16 مبيناً أن قوى العدوان ارتكبت 35 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و121 خرقا بالأعيرة النارية على مناطق في كيلو 16و7 يوليو السكنية والجبلية ومديريتي حيس وبيت الفقيه بالحديدة ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

كما استهدف طيران العدوان السعودي مناطق بصنعاء والجوف ومارب وصعدة ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيعه في كانون الأول عام 2018 حيث يستهدف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.