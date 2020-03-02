ريال مدريد يفوز على برشلونة بثنائية ويتصدر الليغا

مدريد-سانا

حقق ريال مدريد اليوم فوزاً ثمينا على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في مباراة القمة”الكلاسيكو”التي جمعتهما على أرض ملعبه سانتياغو برنابيو في الجولة الـ 26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لريال في الدقيقة الـ 71 ليضيف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني بعد لحظات من المشاركة في الوقت بدل الضائع ويحسم انتصار أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز يعود ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثاني وله 55 نقطة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في ملعب الكامب نو في الـ 19 من كانون الأول الماضي انتهت بالتعادل السلبي.