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سقوط أربعة صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

2020-03-01

بغداد-سانا

سقطت أربعة صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون ورود أنباء عن إصابات.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسلة سانا في بغداد إن صاروخين سقطا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ثم أعقبهما بعد دقائق قليلة سقوط صاروخين آخرين مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها عن الخسائر المادية والبشرية وأن خلية الإعلام الأمني ستصدر بيانا بتفاصيل القصف في وقت لاحق.

وكانت ثلاثة صواريخ سقطت في العشرين من كانون الثاني الماضي في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

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