طلاب الآلات الوترية في معهد الموسيقا يحيون أمسية كلاسيكية

دمشق-سانا

خامس أمسيات المعهد العالي للموسيقا ضمن رؤيته الأكاديمية الجديدة خصصت لطلاب قسم الآلات الوترية بمختلف أنواعها الغربية وذلك في قاعة التدريبات بمبنى المعهد بدمشق.

وشارك في الأمسية ثمانية طلاب من السنة الأولى إلى الرابعة حيث عزف كل من عمرو حذيفة وراما مهرة وقيس أبو فخر على آلة الفيولا والطلاب لانا المصفي ويارا العسة ويارا الزيلع وحسان نادر على الكمان في حين عزفت غزل سنجار على آلة التشيللو.

وقدم الطلاب مقطوعات موسيقية تم تأليفها خصيصاً لآلات من عائلة الكمان لمؤلفين موسيقيين ينتمون إلى العصرين الكلاسيكي والرومانتيكي وجلهم من الألمان والروس وهم باخ وبروخ وزيلتر ومندلسن وشوستاكوفيتش وساراسات وهوفميستر وتشايكوفسكي.

يذكر أن المعهد العالي للموسيقا يقيم غداً عند الساعة السابعة مساء أولى الأمسيات للطلاب المتفوقين لعام 2020 والتي يحتضنها مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

رشا محفوض