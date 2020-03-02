إيران تحرز ميداليتين ذهبيتين في بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في النمسا

فيينا-سانا

أحرزت إيران اليوم ميداليتين ذهبيتين في بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه المقامة في النمسا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن اللاعبة الإيرانية حميدة عباسعلي توجت اليوم بالميدالية الذهبية في البطولة بعد تغلبها على الإيطالية سيليو فراكوتي بنتيجة 2-1 خلال المنافسات النهائية لوزن فوق 68 كيلو غراما سيدات.

وفاز الإيراني بهمن عسكري بالميدالية الذهبية في البطولة بعد تغلبه على الأوكراني استانيسلاو هورنا بنتيجة 3-صفر خلال المباراة النهائية لوزن تحت 75 كيلو غراماً.

وانطلقت فعاليات بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه 2020 يوم الجمعة الماضي بمشاركة 625 لاعباً ولاعبة من 88 دولة في مدينة سالزبورغ النمساوية.