كورال تناغم يغني من أجل التاخي والمحبة

دمشق-سانا

أحيا كورال تناغم الحفل الغنائي الثالث له في المركز الثقافي العربي بالعدوي بقيادة السوبرانو غادة حرب مساء اليوم.

برنامج الحفل تضمن عددا من الأغاني المتنوعة لكبار الفنانين أمثال فيروز وفهد بلان وزكي ناصيف ونصري شمس الدين وماجدة الرومي إضافة لعدة أغان تراثية يجمعها الفرح وقيم الخير والجمال والمحبة.

وأوضحت المايسترو غادة في تصريح لسانا أن كورال تناغم يضم مغنين من غير المختصين من الشباب والشابات من سكان منطقة صحنايا بغاية دعم التماسك المجتمعي عبر الغناء الجماعي والموسيقا والذي يساعد شريحة الشباب على رفع ذائقتهم الفنية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإخراج الطاقات الكامنة فيهم لتقديم الافضل لمجتمعهم.

وتم تأسيس كورال تناغم كمشروع مشترك بين كورال غاردينيا النسائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التماسك المجتمعي عن طريق الغناء الجماعي والموسيقا لما لهما من أثر على التقارب بين البشر ابتداء من منطقة صحنايا في ريف دمشق على أن يتم توسيع نطاق عمل الكورال بأماكن أخرى في مرحلة قادمة.

محمد سمير طحان