ضبط مستودع يحوي مواد غذائية منتهية الصلاحية بدمشق

دمشق-سانا

ضبطت محافظة دمشق اليوم مستودعاً يحوي مواد غذائية منتهية الصلاحية في منطقة كفرسوسة.

مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف أوضح في تصريح لمندوب سانا أن دوريات الشؤون الصحية خلال جولاتها على الأسواق في منطقة كفرسوسة ضبطت مستودعا يحوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية منها “زيت.. رز.. شاي.. برغل.. حمص.. دبس بندورة.. بهارات.. مسحوق عصائر”.

وأشار خلوف إلى أن دوريات الشؤون الصحية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قاموا بإتلاف المواد المضبوطة أصولا وتم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وتحويله إلى القضاء المختص وإغلاق المستودع المخالف.

وأكد خلوف أن المديرية تتعاون وتنسق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للقيام بجولات ميدانية مشتركة في الأسواق ومعالجة أي شكوى ترد من المواطنين.