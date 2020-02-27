مكتب جديد للمصرف العقاري في السلمية وتركيب 25 صرافاً آلياً في دمشق

دمشق-سانا

أعلن المصرف العقاري عن افتتاح مكتب جديد في السلمية بريف محافظة حماة اليوم ومباشرة العمل فيه وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وسيتم العمل على تزويده بصراف آلي.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن مكتب السلمية يقدم خدمات مصرفية متنوعة للمتعاملين معه تتمثل بتسليم واستلام وتجديد بطاقات الصراف الآلي والاستعلام عن القروض والتسهيلات الائتمانية ودفع الأقساط الشهرية للقروض العقارية والسكنية ورسوم التعليم الموازي والمفتوح وبدل السفر لشعب التجنيد والسحب لسقف مليون ليرة سورية والإيداع مفتوح.

وأشار علي إلى أن المصرف يواصل تنفيذ خطته للعام الجاري حيث تم تشغيل عدة مكاتب مزودة بالتجهيزات التقنية والكوادر البشرية عن طريق الفروع الرئيسة بالمحافظات وتم تشغيلها منها مكتب المصرف بالقرداحة بريف اللاذقية مزود بصراف آلي وتم تخصيصه بصراف آلي إضافي وهو قيد التركيب ومكتب الناصرة بريف حمص وتم تزويده بصرافين هما قيد التشغيل التجريبي ومكتب جرمانا بريف دمشق.

وبين علي أن المصرف يعمل أيضا على تجهيز مكتبه في سلحب بريف حماة بالمعدات والتقنيات ليكون بالخدمة خلال أسابيع وكذلك مكتب المصرف في صحنايا بريف دمشق وهو قيد التجهيز وتم تأمين قسم كبير من مستلزماته التقنية موضحا أن الهدف من الانتشار الافقي لمكاتب المصرف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة للانتقال إلى المدن.

وفي السياق ذاته أكد مدير المصرف أنه تم تركيب وتشغيل 25 صرافا آليا جديدا في محافظة دمشق و2 في محافظة حمص و3 في صافيتا و4 في طرطوس و4 في جبلة و2 في الحسكة هما قيد التركيب وتخصيص درعا والسويداء بصرافين جديدين لكل منهما وعدد من الصرافات الجديدة في محافظة حلب موضحا أن المصرف شكل لجنة لصيانة الصرافات الآلية القديمة وتنسيق الصرافات التي لا جدوى اقتصادية من الاستمرار بصيانتها.

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 5 المتعلق بفتح حسابات مصرفية لغرض إيداع ثمن بيع أو شراء العقارات والمركبات بأنواعها أشار علي إلى أن المصرف فتح حتى تاريخه نحو ألف حساب مصرفي لهذا الغرض موضحا أن إدارة المصرف وجهت تعميما للفروع بتسهيل الاجراءات أمام المتعاملين بهدف تسريع وتيرة عملية فتح الحساب المصرفي.

وكان المصرف أعلن الشهر الماضي إتمام عمليات توزيع وتسليم الصرافات الجديدة لفروعه ومكاتبه بالمحافظات وبدء الطواقم الفنية بتركيبها لإدخالها بالخدمة تباعا.

وسيم العدوي