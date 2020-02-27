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عــاجــل الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين

الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين

2020-02-27

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