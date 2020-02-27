الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو: تفاقم الوضع في إدلب ناجم عن عدم وفاء النظام التركي بالتزاماته ضمن اتفاق سوتشي
2020-02-27
كتلة الأرمن في مجلس النواب اللبناني: نقدر عالياً قرار مجلس الشعب إدانة جريمة الإبادة بحق الأرمن
2020-02-27
كتاب وصحفيون مصريون يؤكدون تضامنهم مع سورية في مواجهة الإرهاب
2020-02-27
الكرملين: لا خطط لدى الرئيس بوتين لزيارة اسطنبول ولقاء أردوغان
2020-02-27
برلماني تشيكي يدعو إلى دعم سورية بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب
2020-02-27
رابطة الشغيلة: انتصارات الجيش السوري في حلب ضربة لمخططات الأعداء
2020-02-26
الأمن الأوزبكي يعتقل 21 شخصاً مرتبطين بتنظيمات إرهابية في سورية
2020-02-26
محليات
صباغ خلال لقائه السفير الجزائري بدمشق: نقدر مواقف الجزائر المشرفة تجاه سورية
2020-02-27
إعلان نتائج اختبار تحديد المستوى الأول لفئة الأطفال المشاركين في الماراثون البرمجي
2020-02-27
الاتصالات تطلق بوابة الحكومة الالكترونية وتطبيقاً للهاتف النقال يتيح معلومات عن 3500 خدمة عامة
2020-02-27
مجلس التعليم العالي يمدد التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى
2020-02-27
مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية
2020-02-27
وزير الأوقاف خلال محاضرة في جامعة أنطاكية: العمل لتصحيح المفاهيم الدينية التي شوهها التطرف والإرهاب
2020-02-27
طلبة الثانوية المهنية بحمص ينتجون 15 ألف مقعد مدرسي
2020-02-27
رياضة
اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدير الزور تقيم مهرجاناً رياضياً
2020-02-27
مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد وخسارة يوفنتوس أمام ليون
2020-02-26
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تتأهل لأولمبياد طوكيو
2020-02-26
لاعبة التنس الروسية شارابوفا تعلن اعتزالها
2020-02-26
ميدالية ذهبية لسورية في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال
2020-02-26
الكرامة يتصدر مرحلة ذهاب تجمع كرة اليد للناشئات وقاسيون وصيفاً
2020-02-26
أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة قطر لكرة المضرب
2020-02-26
اقتصاد
ابتداء من 6 آذار رحلات أسبوعية من دمشق إلى حلب على متن الخطوط الجوية السورية
2020-02-27
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 9 أشهر
2020-02-27
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع أكثر من 34 نقطة خلال تداولاته الأسبوعية
2020-02-27
هبوط أسعار النفط
2020-02-27
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-27
تراجع الدولار أمام عدد من العملات
2020-02-27
السورية للحبوب: إعادة تجهيز صوامع ومطاحن حلب توفر النفقات وتؤمن حاجة المحافظة
2020-02-26
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الشريط الأخباري
موسكو: تفاقم الوضع في إدلب ناجم عن عدم وفاء النظام التركي بالتزاماته ضمن اتفاق سوتشي
أسلحة وذخائر بعضها تركي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية-فيديو
مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية
الجيش يحرر 7 قرى بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي ويلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة
الكرملين: لا خطط لدى الرئيس بوتين لزيارة اسطنبول ولقاء أردوغان
وحدات الجيش تتصدى لهجوم للإرهابيين على سراقب وتكبدهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد
الجيش يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي ويحرر بلدة كفر عويد الاستراتيجية و15 قرية وبلدة جديدة ويلاحق فلول الإرهابيين في المناطق المجاورة
الجيش يضبط شبكة أنفاق ومتاريس حفرها الإرهابيون في قرية معرزيتا تمتد إلى قرى الشيخ دامس وجبالا ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي-فيديو
لليوم الثالث على التوالي… مرتزقة الاحتلال التركي يواصلون قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بهما
القيادة العامة للجيش: استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة-فيديو
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الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين
الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين
2020-02-27
2020-02-27
Fadi
سابق
أسلحة وذخائر بعضها تركي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية
انظر ايضاً
أسلحة وذخائر بعضها تركي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية
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