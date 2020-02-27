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عــاجــل الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين

نائب مندوب الصين خلال جلسة لمجلس الأمن: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها

2020-02-27

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الجعفري: بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين

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