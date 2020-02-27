مقطوعات غنائية ودبكات فلكلورية لفرقتي نابادا وأورناشا مع ختام مهرجان عبق للتراث

الحسكة-سانا

قدمت فرقتا أورناشا ونابادا للفلكلور السرياني مقطوعات غنائية تراثية ودبكات فلكلورية على خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة اليوم مع ختام فعاليات مهرجان عبق للتراث الذي أقامته مديرية المسارح والموسيقا.

وحفل العرض الغنائي الذي قدمه عدد من فناني فرقة أورناشا بأغان قديمة وتراثية للفنانين الراحلين وديع الصافي وجان كارات إضافة إلى ألوان من الفلكلور الجزراوي المنوع فيما شاركت فرقة نابادا بلوحة فنية بعنوان “نحنا إلنا سورية” تخللتها دبكات ورقصات فلكلورية مستوحاة من التراث السرياني.

مدير المهرجان إسماعيل خلف أوضح في تصريح لمراسل سانا أن فعاليات المهرجان المنوعة وما حوته من نشاطات بصرية وسمعية تعنى بالتراث المادي واللامادي وعلى مدى أسبوع من الزمن كانت ثمرة تشاركية عدد من الجهات والقطاعات المهتمة بإحياء تراثنا ما يشكل برأيه نواة عمل سيتم تكرارها بأعمال مستقبلية أكثر وأوسع مشاركة بحيث تحيط بمختلف جوانب تراثنا.

مدير الثقافة محمد الفلاج أشار إلى أن ما ميز المهرجان هو تنوع نشاطاته ما بين معرض للمقتنيات التراثية وحفلات غنائية وموسيقية على آلات تراثية ولقاء شعري وحفل غنائي فلكلوري إضافة إلى محاضرات أدبية مختصة بهذا المجال وكل ذلك ترك أثراً طيباً لدى الجمهور الذي يتطلع دائماً إلى إقامة نشاطات منوعة ومتجددة بعيداً عن الرتابة والتكرار.

المشرفة على فرقتي نابادا وأورناشا سيلفا الآسيا رأت أن تراث الحسكة جميل وغني ويكتسب ميزة التنوع وهو يمثل جزءاً أصيلاً من تراث الشعب السوري وحضارته الممتدة لآلاف السنين مشيرة إلى أن الحفاظ على التراث واجب وطني ورسالة كل مواطن لتعزيز هويتنا السورية أمام التحديات التي تواجهنا.

يشار إلى أنه شارك في تنفيذ فعاليات مهرجان عبق للتراث كل من مديرية الثقافة والمسرح القومي وجمعية صفصاف الخابور الثقافية إضافة إلى فرقتي نابادا وأورناشا.

نزار حسن