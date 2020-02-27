لقطات من حديقة السكري في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كتاب وصحفيون مصريون يؤكدون تضامنهم مع سورية في مواجهة الإرهاب
2020-02-27
الكرملين: لا خطط لدى الرئيس بوتين لزيارة اسطنبول ولقاء أردوغان
2020-02-27
برلماني تشيكي يدعو إلى دعم سورية بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب
2020-02-27
رابطة الشغيلة: انتصارات الجيش السوري في حلب ضربة لمخططات الأعداء
2020-02-26
الأمن الأوزبكي يعتقل 21 شخصاً مرتبطين بتنظيمات إرهابية في سورية
2020-02-26
خبيران روسيان:واشنطن تستخدم الإرهابيين في سورية لخدمة مصالحها
2020-02-26
سفير الصين بدمشق: نشكر سورية على دعمها لنا في مواجهة فيروس كورونا
2020-02-26
محليات
صباغ خلال لقائه السفير الجزائري بدمشق: نقدر مواقف الجزائر المشرفة تجاه سورية
2020-02-27
إعلان نتائج اختبار تحديد المستوى الأول لفئة الأطفال المشاركين في الماراثون البرمجي
2020-02-27
الاتصالات تطلق بوابة الحكومة الالكترونية وتطبيقاً للهاتف النقال يتيح معلومات عن 3500 خدمة عامة
2020-02-27
مجلس التعليم العالي يمدد التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى
2020-02-27
مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية
2020-02-27
وزير الأوقاف خلال محاضرة في جامعة أنطاكية: العمل لتصحيح المفاهيم الدينية التي شوهها التطرف والإرهاب
2020-02-27
طلبة الثانوية المهنية بحمص ينتجون 15 ألف مقعد مدرسي
2020-02-27
رياضة
مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد وخسارة يوفنتوس أمام ليون
2020-02-26
لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تتأهل لأولمبياد طوكيو
2020-02-26
لاعبة التنس الروسية شارابوفا تعلن اعتزالها
2020-02-26
ميدالية ذهبية لسورية في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال
2020-02-26
الكرامة يتصدر مرحلة ذهاب تجمع كرة اليد للناشئات وقاسيون وصيفاً
2020-02-26
أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة قطر لكرة المضرب
2020-02-26
إنجاز جديد يضاف لسجل الرباع مؤيد النجار
2020-02-26
اقتصاد
ابتداء من 6 آذار رحلات أسبوعية من دمشق إلى حلب على متن الخطوط الجوية السورية
2020-02-27
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها في 9 أشهر
2020-02-27
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع أكثر من 34 نقطة خلال تداولاته الأسبوعية
2020-02-27
هبوط أسعار النفط
2020-02-27
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-27
تراجع الدولار أمام عدد من العملات
2020-02-27
السورية للحبوب: إعادة تجهيز صوامع ومطاحن حلب توفر النفقات وتؤمن حاجة المحافظة
2020-02-26
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الشريط الأخباري
الخارجية الروسية: تفاقم الوضع في إدلب ناجم عن عدم وفاء النظام التركي بالتزاماته ضمن اتفاق سوتشي
أسلحة وذخائر بعضها تركي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية
مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية
الجيش يحرر 7 قرى بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي ويلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة
الكرملين: لا خطط لدى الرئيس بوتين لزيارة اسطنبول ولقاء أردوغان
وحدات الجيش تتصدى لهجوم للإرهابيين على سراقب وتكبدهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد
الجيش يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي ويحرر بلدة كفر عويد الاستراتيجية و15 قرية وبلدة جديدة ويلاحق فلول الإرهابيين في المناطق المجاورة
الجيش يضبط شبكة أنفاق ومتاريس حفرها الإرهابيون في قرية معرزيتا تمتد إلى قرى الشيخ دامس وجبالا ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي-فيديو
لليوم الثالث على التوالي… مرتزقة الاحتلال التركي يواصلون قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بهما
القيادة العامة للجيش: استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة-فيديو
لقطات من حديقة السكري في حلب
2020-02-27
تصوير: سامر خزمة
حديقة السكري
2020-02-27
Hiba
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وحدات الجيش تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في قرية القاسمية بريف حلب الغربي بعد دحر الإرهاب عنها
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