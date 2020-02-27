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وحدات الجيش تعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في قرية القاسمية بريف حلب الغربي بعد دحر الإرهاب عنها

2020-02-27

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