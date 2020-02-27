إعادة تأهيل وصيانة مركزين صحيين متضررين من الإرهاب في مدينة حلب

حلب-سانا

وضعت مديرية صحة حلب مركزين صحيين بالخدمة بعد إعادة تأهيلهما وإصلاح الأضرار التي لحقت بهما جراء الإرهاب.. الأول هو مركز خالد بن الوليد في حي الخالدية والثاني مركز حلب الجديدة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأهالي مجانا.

وبين مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه في تصريح لمراسلة سانا خلال تواجده بمركز خالد بن الوليد أهمية إعادة افتتاح المركز بعد سنوات على إغلاقه بسبب تدميره من قبل الإرهابيين مشيرا إلى أن المركز بات يقدم اليوم الخدمات الصحية عبر كادر طبي وفني متخصص وهو يضم كافة التجهيزات اللازمة للرعاية الصحية الأولية ويخدم منطقة الخالدية وما حولها كمنطقة بني زيد وكفر حمرة لافتا إلى أن المديرية ستضع خططا لترميم المراكز الصحية في الريف المحرر من الإرهاب قريبا.

بدوره بين رئيس المركز الدكتور أسعد العمر أن المركز يخدم أكثر من 5 آلاف أسرة وأن افتتاحه يسهم بتخفيف الضغط عن بقية المراكز في المدينة وهو يضم مخبرا للتحاليل الطبية المجانية فيما أوضحت الدكتورة روكان حج عبدو أهمية إعادة تأهيل المركز الذي يضم كافة المستلزمات ويقدم الخدمات بعدة اختصاصات أبرزها الأسنان والداخلية والأطفال وغيرها.

الدكتور محمد ناصر رئيس المنطقة الصحية الأولى التي تضم 7 مراكز صحية بالمدينة أكد أن مركز حلب الجديدة الصحي كان متوقفا بسبب قذائف الحقد والغدر الإرهابية التي استهدفته لكنه اليوم أصبح مؤهلا وجاهزا لاستقبال المرضى حيث يمكنه تخديم أكثر من 20 ألف مواطن من حي حلب الجديدة وما حوله ويضم اختصاصات (الصحة الإنجابية والأطفال والتغذية واللقاح والجلدية والداخلية).

وأوضح عدد من زوار المركزين لمراسلة سانا أهمية إعادة تأهيل وافتتاح المراكز الصحية في حلب لتوفير الخدمات الطبية المجانية اللازمة.

زينب شحود