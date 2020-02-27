إعادة تشجير 100 هكتار من المواقع الحراجية في حماة

حماة-سانا

أعادت مديرية زراعة حماة تشجير نحو 100 هكتار من المواقع الحراجية والغابات التي تعرضت للتعديات من عمليات قطع عشوائي وحرائق خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس عبد المعين صطيف في تصريح لمراسلة سانا أن عملية التشجير تضمنت زراعة مختلف أنواع الغراس الحراجية من الصنوبر الثمري والزيزفون والغار في مواقع المشرفة والبستان والفندارة والمجوي وكاف الحبش وعين حلاقيم بمنطقة مصياف وعلى جانبي طريق عام دمشق حماة حمص إلى جانب تنفيذ حملة تشجير تطوعية ومبادرة “سورية بشجرها بتحلى” التي تضمنت زراعة 5 آلاف غرسة في موقع الكفير على مساحة 7هكتارات.

وأشار صطيف إلى مواصلة المديرية تنفيذ خطة التشجير للموسم الحالي والتي تتضمن زراعة 200 هكتار في عدد من المواقع والغابات الطبيعية والاصطناعية في محافظة حماة بالأشجار التي تناسب طبيعة المنطقة لافتا إلى أن الخطة تشمل تشجير نحو 50 هكتارا في موقع عين حلاقيم و130 هكتاراً في مواقع المشرفة والمجوي وكاف الحبش و20 هكتاراً على جانبي الطريق العام حماة حمص دمشق.