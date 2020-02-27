الوضع الصحي ‏للثروة الحيوانية في الغاب جيد وخال من أي أمراض

حماة-سانا

أكدت مديرية الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن الوضع الصحي ‏لقطعان الثروة الحيوانية في المنطقة جيد وهي خالية من أي أمراض سارية أو معدية.

وأشار الدكتور حسن عثمان مدير الثروة الحيوانية في الهيئة في تصريح لمراسلة سانا إلى مواصلة تنفيذ خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعطاء اللقاحات اللازمة لقطعان الثروة الحيوانية في الأوقات المحددة وأماكن تواجد المربين مجاناً ضد العديد من الأمراض لافتاً إلى إجراء لقاحات دورية مجانية ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري والأنتروكسيميا والجمرة الخبيثة.

وأشار عثمان إلى أنه تم تحصين 10 آلاف رأس من الأغنام ضد الحمى القلاعية و4 آلاف رأس ضد مرض الجمرة الخبيثة و15 ألف رأس ضد مرض جدري الأغنام و30 ألف رأس ضد مرض الانتروكيسميا و50 ألفاً من الدجاج ضد مرض نيوكاسل.

وأوضح أن المديرية بصدد إطلاق حملة تحصين وقائية خلال آذار المقبل ضد مرض الحمى القلاعية لنحو 30 ألف رأس من الأبقار موضحاً أن تنفيذ الحملة سيتم في جميع المراكز البيطرية والوحدات الإرشادية التابعة للهيئة والبالغ عددها 54 وحدة إرشادية و10 مراكز بيطرية.

وبين عثمان أن اللقاحات البيطرية ضد الأمراض السارية والمعدية للثروة الحيوانية متوافرة وتصل تباعاً من الوزارة حسب الخطة المرسومة.