أسلحة وذخائر بعضها تركي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

ريف دمشق-سانا

في إطار مهامها لاستكمال تأمين المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وحفاظا على حياة المواطنين ضبطت الجهات المختصة كميات من الأسلحة والذخائر بعضها تركي الصنع وكمية من المواد المخدرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

وذكر مراسل سانا أن من بين الأسلحة المضبوطة “كميات من مسدسات صناعة شركة تركية تستخدم لعمليات الاغتيال ورشاسات 5ر14 و23 مم و بي كي سي وبنادق آلية وطائرة مسيرة كانت تستخدم لرصد نقاط الجيش وبث مباشر مع المحطة الأرضية وقذائف دبابة بعيارات مختلفة وقذائف مدفعية الميدان عيار 100مم و فوزليكا وقذائف مدفع هاون 120 و80 و60 مم وأكثر من 180 ألف طلقة وذخائر 7ر12 مم و 5ر14 مم وصواريخ مضادة للمدرعات وسيارات.

وأشار المراسل إلى أنه من بين المواد المضبوطة كمية من المواد المخدرة تقدر بمئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش.

وحفاظا على حياة المدنيين تواصل وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات في جميع المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين وتأمينها بالكامل.