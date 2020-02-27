العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن سبع طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق الجنوب ومناطق بيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه والشوف وكسروان ومناطق زحلة البقاعية ومن فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا إلى بلدة شكا في الشمال وجميع المناطق اللبنانية ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

إلى ذلك ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتازت صباح اليوم الشريط الشائك على الحدود بين بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة بحماية دبابة إسرائيلية ومشطت المنطقة قبل أن تعود إلى داخل الأراضي المحتلة .

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.