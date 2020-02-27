البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

تونس-سانا

منح نواب البرلمان التونسي اليوم الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ وذلك بعد ساعات من المناقشات من مختلف الكتل البرلمانية.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية صوت لصالح منح الثقة 129 نائبا في حين عارضها 77 مع تسجيل امتناع نائب واحد عن التصويت.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان انطلقت منذ صباح يوم أمس.

وأشار الفخفاخ قبل عملية التصويت إلى أن حكومته المقدمة إلى البرلمان لنيل الثقة اللازمة “تتضمن كل المكونات السياسية والفكرية” وقال إنه “سعى إلى أن تكون الحكومة مجسدة للمصالحة الوطنية”.

وبدأ مسار تشكيل حكومة الفخفاخ في الـ 20 من كانون الأول الماضي عقب رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.