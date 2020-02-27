إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

سجلت العديد من دول العالم إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية الرسمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في إيران إلى 141 إصابة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 22 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة بغداد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى تسع حالات فيما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الكويتية أن هناك 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد .

وفي ذات السياق قالت وسائل إعلام يابانية اليوم إن رجلا في الثمانينيات من العمر توفي بعد إصابته بهذا الفيروس في جزيرة هوكايدو أقصى شمال البلاد.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية اليوم أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد إلى نحو 1600 حالة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كل من استونيا والدنمارك في وقت عززت فيه عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره.