مركبة قمرية صينية تكشف أسرارا تحت الأرض على الجانب البعيد من القمر

بكين-سانا

كشفت الأكاديمية الصينية للعلوم عن أسرار تحت سطح القمر تثري فهم الإنسان لتاريخ التصادمات السماوية والنشاط البركاني وتسلط الضوء الجديد على التطور الجيولوجي للقمر.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا أجرى فريق بحثي في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية دراسة أوضح خلالها أن المركبة القمرية الصينية يويتو2 ساعدت العلماء في كشف أسرار مدفونة في أعماق سطح الأرض على الجانب البعيد من القمر.

وقام العلماء بتحليل الصورة التي التقطتها المركبة باستخدام تقنية التصوير المقطعي حيث أظهرت النتيجة أن ما تحت سطح القمر يتكون أساسا من مواد حبيبية يسهل اختراقها للغاية ويتضمن صخورا بأحجام مختلفة.