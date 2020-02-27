سبعة قتلى في إطلاق نار بولاية ويسكنسون الأمريكية

واشنطن- سانا

قتل سبعة أشخاص بإطلاق نار اليوم في مصنع للكحول فى ميلواكى بولاية ويسكنسون الأمريكية بينهم مطلق النار.

ونقلت رويترز عن مصدر في شرطة مدينة ميلواكي قوله إن أفرادا من الشرطة توجهوا إلى مكان واقعة خطيرة في مقر شركة “مولسون كورز” بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار أفضى إلى سقوط قتلى.

وقالت إدارة الشرطة في ميلواكي على تويتر إن الشرطة تتحرى واقعة خطيرة وحثت الناس على الابتعاد عن المنطقة القريبة من وسط المدينة.

بدورها أكدت صحيفة ميلواكي جورنال سنتينل نقلا عن مصادر لم تذكرها مقتل سبعة أشخاص بينهم المسلح الذي أطلق النار.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب .