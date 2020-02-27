مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد وخسارة يوفنتوس أمام ليون

مدريد- سانا

قلب مانشستر سيتي الإنكليزي تأخره أمام ريال مدريد الإسباني لفوز ثمين بهدفين لهدف اليوم في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية السيتي غابرييل جيسوس وكيفين دي بروين في الدقيقتين 78 و83 بينما أحرز هدف الريال الوحيد إيسكو بالدقيقة 60 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد سيرخيو راموس كابتن ريال مدريد في الدقيقة 86 وسيغيب بالتالي عن مباراة الإياب التي ستقام في 17 آذار المقبل على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وفي مباراة أخرى حقق ليون الفرنسي فوزًا صعبًا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على غروباما ستاديوم في الدور نفسه.

أحرز لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ومن المقرر أن يحل ليون ضيفًا على يوفنتوس في 17 آذار المقبل على أليانز ستاديوم في مباراة الإياب لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.