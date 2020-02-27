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تشييع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

2020-02-26

القاهرة-سانا

شيع في العاصمة المصرية القاهرة اليوم جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمصر الجديدة.

وكانت الرئاسة المصرية نعت مبارك أمس عن عمر ناهز 92 عاما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم تنكيس الإعلام وإعلان الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

يذكر أن الحالة الصحية لمبارك كانت تدهورت خلال الفترة الأخيرة ما استدعى إجراءه عملية جراحية في المعدة ثم دخوله إلى العناية المركزة.

وتولى مبارك الرئاسة المصرية منذ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 شباط 2011.

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