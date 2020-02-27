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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

2020-02-26

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم إسقاط طائرة تركية مسيرة بمحيط سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.

وجاء في تغريدة لمكتب الإعلام بالقيادة العامة لقوات حفتر عبر حسابه على “تويتر”وفق ما نقلت بوابة الوسط الليبية “أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس” وسبق أن أسقط الجيش الليبي العديد من الطائرات التركية المسيرة خلال الأسابيع الماضية.

ويمضي نظام رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

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