عون: إطلاق أعمال الحفر في أول بئر نفطية في لبنان غداً

بيروت- سانا

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن يوم غد سيشهد إطلاق أعمال الحفر في أول بئر نفطية بالبلاد متعهدا بالدفاع عن حقوق لبنان في موارد الطاقة والمياه الإقليمية التابعة له.

وقال عون في خطاب تلفزيوني:”ساعات قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لأعمال حفر أول بئر نفطية في لبنان من إحدى نقاط مياهنا الإقليمية قبالة شواطئنا وأمام قمم جبالنا التي ستكون شاهدة على أهمية هذا الحدث” مؤكدا أن يوم غد سيكون يوما تاريخيا يدخل فيه لبنان رسميا نادي الدول النفطية.

وأضاف عون:”أن الحدث المنتظر سيشكل حجر الأساس للصعود من الهاوية ومحطة جذرية لتحول الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي نفعي إلى اقتصاد منتج” مجدداً التأكيد على استعداد لبنان للدفاع عن حقوقه في البر والبحر.

يشار إلى أن مجمل البلوكات النفطية للبنان على المتوسط تبلغ 10 بلوكات بمساحة تقارب الـ 22 ألف كيلومترا مربعا حيث يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلى محاولة نهب ثروات لبنان النفطية والاعتداء على سيادته وحقوقه.