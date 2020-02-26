الأحزاب الأرمنية في لبنان تستنكر الدور التخريبي للنظام التركي في لبنان والمنطقة

بيروت-سانا

استنكرت الأحزاب الأرمنية في لبنان الدور التخريبي الذي يلعبه النظام التركي في لبنان والمنطقة.

وجاء في بيان صدر عن الأحزاب اليوم أن “دور تركيا في تاريخ لبنان كان دوراً عدائياً وأدى إلى معاناة طويلة للشعب اللبناني” مؤكداً أن لتركياً دوراً في زعزعة أمن لبنان في الوقت الحاضر ومن الضروري إظهار الحكمة في هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد البيان على أهمية الحوار بين القوى السياسية اللبنانية للخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد من خلال إيجاد خطة اقتصادية مدروسة تنهي الأزمة والحفاظ على أمن ووحدة اللبنانيين الأرمن.