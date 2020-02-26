رابطة الشغيلة في لبنان: انتصارات الجيش السوري في حلب تشكل ضربة قاصمة لمخططات أعداء سورية

بيروت-سانا

أكدت رابطة الشغيلة في لبنان اليوم أن الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية ولا سيما باستكمال تحرير حلب تشكل ضربة قاصمة لمخططات أعداء سورية وسقوطا مدويا لأحلام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في محاولته اليائسة لتحقيق أطماعه الوهمية باستعادة السيطرة الاستعمارية للسلطنة العثمانية البائدة.

واعتبرت الرابطة في بيان بعد اجتماعها برئاسة أمينها العام الوزير السابق زاهر الخطيب أن انتصار سورية ومحور المقاومة وروسيا والحلفاء يتوج الصمود الأسطوري والبطولي لأهلنا في مدينة حلب وهو ثمرة تضحياتهم وتضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء .

وأوضح البيان أن الانتصار الاستراتيجي في حلب يقرب سورية من لحظة تحقيق الانتصار النهائي في حربها الوطنية ضد قوى الإرهاب والدول الاستعمارية والأنظمة العربية الرجعية.