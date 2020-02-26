دمشق-سانا

أقامت سفارة جمهورية بيلاروس بدمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة عيد القوات المسلحة البيلاروسية ويوم المدافع عن أرض الآباء في فندق الشيراتون بدمشق.

وأشاد العقيد دينيس ستاسيفيتش الملحق العسكري بسفارة جمهورية بيلاروس في دمشق بالجهود التي يبذلها الجيش العربي السوري بدعم من الحلفاء في مكافحة

الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، معرباً عن ثقته بمتابعة وتدعيم العمل المشترك بين القوات المسلحة في بيلاروس وسورية لدحر الإرهاب.

من جهته نوه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان بمواقف بيلاروس الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب انطلاقا من علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والتزاما بأحكام القانون الدولي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وأشار سوسان إلى الانتصارات والإنجازات الميدانية التي يسطرها الجيش العربي السوري بدعم من الحلفاء والاصدقاء في ريفي إدلب وحلب، مؤكداً أنه لا مكان للإرهاب ورعاته على أرض سورية التي ستعود أقوى وأكثر منعة.

حضر حفل الاستقبال نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.