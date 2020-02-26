خمسة عمال يعيدون تأهيل نولين في معمل السجاد الآلي بالسويداء ويوفرون 16 مليون ليرة

السويداء-سانا

أعاد خمسة عمال من معمل السجاد الآلي في السويداء تأهيل نولين وتوفير نحو 16 مليون ليرة على المعمل وتحسين الإنتاج كما ونوعا.

العمال إحسان الباسط ووجيه أبو خير وعمران أبو فخر وغالب أبو دقة وغاوي البدين أعادوا تأهيل النولين بجودة أكبر وتحملوا ظروف العمل في أيام العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي على مدار ثلاثة أشهر كما توضح مديرة المعمل المهندسة خزامى حمزة.

وتشير المهندسة حمزة في تصريح لمراسل سانا إلى أن تأهيل النولين تم خلال فترة توقف فيها العمل نتيجة عدم توفر المواد الأولية وأسهم بتوفير مبلغ نحو 16 مليون ليرة بعد ترميم القطع الموجودة بدلا من شرائها وتبديلها لافتة إلى الصعوبات التي تواجه المعمل في الحصول على قطع التبديل جراء الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

ووفقا لرئيس صالة الإنتاج في المعمل إحسان الباسط فإن إنتاج النولين تراجع نتيجة قدمهما وكثرة الأعطال لذلك تمت إعادة تأهيلهما عبر صيانة سبع ماكينات جاكارد على النول الثاني وكامل ماكينات النول الخامس وكذلك صيانة الإبر والبلاتين والمصافي وتركيبها من جديد مبينا أن ذلك أسهم في تحسين جودة الإنتاج بما يخدم متطلبات السوق.

العامل غالب أبو دقة قال “إنه من الواجب علينا كأسرة واحدة في المعمل الذي ننتمي إليه تقديم كل إمكانياتنا وطاقتنا ليبقى رائدا ومستمرا بالإنتاج”.

وأقلع العمل في معمل السجاد الآلي بالسويداء عام 1979 وهو من المعامل الرائدة على مستوى سورية ويبلغ عدد العمال فيه حاليا 70 عاملا بصفة دائمة علما أن مبيعاته العام الماضي بلغت 21 ألف متر مربع بقيمة نحو 206 ملايين ليرة.

عمر الطويل