محافظة دمشق: تأهيل وصيانة الإنارة لمدخل المدينة الشمالي

دمشق-سانا

ضمن خطة محافظة دمشق لترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليف الصيانة قامت المحافظة بإعادة تأهيل وصيانة الإنارة العامة لمدخل المدينة الشمالي واستبدال أجهزة الإنارة التقليدية (مصابيح بخار الصوديوم) بأجهزة تعمل بتقنية (الليدات) الموفرة للطاقة.

وبين مدير الإنارة في محافظة دمشق المهندس زياد سعدة في تصريح لمندوب سانا اليوم أن أعمال التأهيل والصيانة شملت تمديد الكابلات الكهربائية وتركيب أعمدة جديدة وأجهزة إنارة موفرة للطاقة (الليدات) بدءاً من البانوراما وحتى الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية (سيرونيكس).

وأشار سعدة إلى استبدال أجهزة الإنارة التقليدية بأجهزة موفرة للطاقة على اوتوستراد السادس من تشرين (العدوي) بدءاً من نفق الفيحاء وحتى عقدة القابون لافتاً إلى أنه ستتم المباشرة باستبدال الإنارة التقليدية في ساحة الميسات ومحيطها خلال اليومين القادمين وإلى أن أجهزة الإنارة (الليدات) استطاعتها تصل إلى 180 واط وتسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

ووقعت المحافظة وفق سعدة عقداً مع السورية للشبكات لإنارة أوتوستراد درعا بالطاقة الشمسية الذي ستتم المباشرة به خلال الفترة القادمة لافتاً إلى أن المديرية ستعمل أيضاً ضمن خطتها للعام الحالي على إنارة جميع مراكز خدمة المواطن في دمشق بالطاقة الشمسية وتم الإعلان عن استدراج عروض من أجل ذلك.

فراس صافي

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency