سفير الصين بدمشق: نشكر سورية على دعمها لنا في مواجهة فيروس كورونا

دمشق-سانا

أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق فيونغ بياو عن شكر بلاده لسورية قيادة وحكومة وشعباً لدعمها وتضامنها مع الصين في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير بياو في تصريح خاص لـ سانا أن هناك أخباراً جيدة تبشر بانخفاض عدد الإصابات في الصين وأن عدد حالات الشفاء أكبر بعشرات الأضعاف من الوفيات لافتاً إلى جهود بلاده لرعاية المصابين والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الفيروس واحتوائه.

ولفت سفير الصين إلى محاولات بعض الدول الاستفادة من انتشار المرض في الصين سياسياً وقال: “نحن معتادون على هذا الفعل اللاأخلاقي الذي تقوم به بعض الدول وهو لا يخدم شعوبها أو شعوب العالم فالوباء عدو مشترك يجب توحيد الجهود لمواجهته سوياً”.

مها الأطرش

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