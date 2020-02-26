مغاوري يؤكد على حق سورية القضاء على الإرهابيين في أراضيها

القاهرة-سانا

أكد نائب رئيس حزب التجمع التقدمي المصري عاطف مغاوري أن من حق الدولة السورية القضاء على التنظيمات الارهابية الموجودة على أراضيها مشددا على أن انتشار الإرهابيين بين المدنيين لاتخاذهم دروعا بشرية “جريمة كبرى”.

وخلال لقاء اليوم مع الدكتور بسام درويش القائم بأعمال سفارة سورية في مصر أشار مغاوري إلى أن تهديدات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لسورية جوفاء ولن تثني الجيش العربي السوري عن مواصلة حربه ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية.

ولفت إلى أن سورية قدمت تضحيات جسام في مواجهة المخطط التآمري الرامي إلى تقسيم المنطقة مؤكدا ضرورة محاسبة كل من تسبب بمعاناة الشعب السوري.

بدوره أوضح درويش أن الجيش العربي السوري يواجه تنظيمات إرهابية مدعومة من الخارج تتخذ من المدنيين دروعا بشرية للاحتماء من ضربات الجيش لافتا إلى أن صمود الشعب السوري وبطولات جيشه أفشل المخطط الإخواني الأردوغاني في إدلب.

ويقيم حزب التجمع التقدمي المصري في مقره السبت القادم فعالية لدعم ومساندة سورية في حربها على الإرهاب ومواجهة العدوان التركي الصهيوأمريكي تحت عنوان “سورية تنتصر والانتصار لها حق علينا” بمشاركة عدد من القيادات السياسية والبرلمانية المصرية.