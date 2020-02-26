موسكو: العقوبات الأمريكية أحادية الجانب غير شرعية وتزيد حدة التوتر في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

أكدت روسيا أنها تعتبر أي عقوبات أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة على الدول والشركات والأشخاص غير شرعية.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله ردا على فرض واشنطن عقوبات ضد كيانات وشخصيات تتهمها بدعم البرنامج الصاروخي الدفاعي الإيراني إن “أي عقوبات أحادية الجانب هي عقوبات غير قانونية”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس فرض عقوبات ضد 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا بذريعة دعم برنامج إيران الصاروخي الدفاعي.

وتستخدم الولايات المتحدة العقوبات كأداة للضغط على كل الدول التي تعارض سياساتها ومخططاتها القائمة على الهيمنة واستغلال الشعوب.

من جانبه أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة من شأنها أن تزيد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سلوتسكي إن “القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا التي تم فرضها وفقا لقانون الولايات المتحدة هي قيود غير قانونية ويمكن أن تثير مزيدا من التوتر”.