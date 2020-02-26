وحدات الجيش تواصل تقدمها بريف إدلب الجنوبي وتحرر 7 قرى جديدة من الإرهاب

إدلب-سانا

واصلت وحدات الجيش العربي السوري تقدمها في عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي وحررت سبع قرى وبلدات جديدة غرب وجنوب غرب مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا أنه وبعد أقل من 24 ساعة من تحرير بلدة كفرنبل الاستراتيجية واصلت وحدات الجيش عملياتها على تجمعات ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي وحررت قرى وبلدات شنشراح وترملا ودير سنبل ومعرة المخص والبريج وخربة الويبدة وحسانة في منطقة معرة النعمان.

وبين المراسل أن وحدات الجيش بدأت فورا بتمشيط المناطق المحررة وتثبيت نقاط حماية لها وتابعت في الوقت ذاته عملياتها على عدة محاور وتلاحق فلول الإرهابيين في القرى المجاورة.

وحررت وحدات الجيش أمس بلدة كفرنبل الاستراتيجية وقرى حاس ومعرتماتر ومعرتصين وبعربو جنوب غرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد القضاء على العديد من إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها.