إصابة طفل يمني وتضرر مبان سكنية إثر قصف جديد للعدوان السعودي

صنعاء- سانا

أصيب طفل يمني بجروح ودمرت العديد من المباني السكنية إثر قصف جديد لقوى العدوان السعودي على المديريات والأحياء في محافظة الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة اليمنية.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان السعودي قصفت بقذائف الدبابات والمدفعية مناطق في مديريتي الدريهمي المحاصرة والتحيتا بالحديدة ما أسفر عن إصابة طفل بجروح وتضرر عدد من المنازل فيما قامت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان باستحداث تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب في شارع التسعين بالحديدة.

وأفاد مصدر عسكري بالحديدة في وقت سابق اليوم بوقوع 9 اعتداءات على نقطة رقابة ضباط الارتباط في منطقة الكيلو16 من قبل مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية.

من جهة أخرى تمكنت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرق مدينة التحيتا وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واستهدف طيران العدوان السعودي مديريات نهم بمحافظة صنعاء ومجزر بمأرب والغيل بالجوف ما أدى إلى تضرر الممتلكات العامة والخاصة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد حيث يصعد من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.