فوز بايرن ميونخ وتعادل برشلونة بدوري أبطال أوروبا

لندن-روما – سانا

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعد فوزه الكبير مساء اليوم على مضيفه تشيلسي الإنكليزي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ 16

سجل ثلاثية البايرن سيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 51 و 54

و 76 من زمن المباراة لينتظر البايرن حسم تأهله رسمياً في مباراة الإياب على ملعبه أليانز أرينا يوم الـ18 من أذار المقبل.

وعاد برشلونة الإسباني بتعادل ثمين من أمام مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو في ذهاب الدور ذاته.

أحرز البلجيكي درايس ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 30 وعادل الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في الـ18 من أذار المقبل بملعب كامب نو في لقاء الإياب لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.