تكريم أدباء وباحثين في ذكرى تأسيس اتحاد الكتاب في حلب

حلب-سانا

استضاف المركز الثقافي في حي العزيزية بمدينة حلب اليوم حفلاً لتكريم أدباء وباحثين بمناسبة العيد الذهبي لتأسيس اتحاد الكتاب العرب واحتفاء بتحرير ريف حلب من الإرهاب.

وأكد رئيس اتحاد الكتاب العرب مالك صقور أهمية هذا التكريم لأن مدينة حلب حاضنة ثقافية واقتصادية وصناعية عظيمة انتصرت بصمود أهلها وصبرهم كما أنه اتجاه نحو المستقبل ونحو بناء الأجيال الجديدة والتي يجب أن تكون محررة العقل.

من جانبه لفت الدكتور أحمد زياد محبك رئيس فرع حلب لاتحاد الكتاب إلى أن هذا التكريم يعد مفخرة للأدباء كونه يحمل طابعاً ثقافياً ولا سيما بعد انتصار مدينة حلب.

بدوره بين جابر الساجور مدير ثقافة حلب أهمية أن يكون الاحتفال في الشهباء التي انتصرت على عصابات الإرهاب منوهاً بأهمية تكريم القامات الفكرية والأدبية مما يعبر عن محبة هذه المدينة لثقافة الحياة.

ومن الأدباء المكرمين أوضح الباحث محمد قجة أن احتفال اليوم يعكس حقيقة الوضع والحياة الثقافية في حلب كونها المحرك الأساس الذي يجب أن نعتني به كونه يصنع الحاضر والمستقبل.

فيما أعرب الدكتور فايز الداية من المكرمين عن مشاعر الغبطة التي تتملكه كون التكريم من اتحاد الكتاب الذي ما يزال يمارس دوره ما يحفز ويحمس الأجيال القادمة لتتابع وتستمر في العطاء وهذا ما أكده الشاعر محمود علي السعيد رئيس فرع حلب لاتحاد الكتاب الفلسطينيين معتبراً أن تكريم المثقف في حلب يحمل أهمية خاصة كونها مدينة الحضارة والعراقة والأصالة.

زينب شحود