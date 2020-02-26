توقيع كتابي (طفل النوافذ) و(الشخص الذي يرفض النضج) في ثقافي حمص

حمص- سانا

وقع الكاتب الدكتور رفيف مهنا كتابيه “طفل النوافذ” و”الشخص الذي يرفض النضج” في المركز الثقافي بمدينة حمص مساء اليوم.

حفل التوقيع الذي نظمه مشروع مدى الثقافي تضمن قراءات لبعض نصوص الكاتب رافقه فيها عازف البزق الموسيقي سامر سلوم وحوارات مع الحضور والمهتمين بالشأن الثقافي حول الكتابين.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية أشار مهنا إلى أن رواية “طفل النوافذ” عبارة عن مجموعة تأملات روحية وفلسفية عن الحياة الشخصية والمجتمع بشكل عام فيما يأخذ كتاب “الشخص الذي يرفض النضج” منحى فلسفيا يطغى على معظم محتواه ويصف فيه حالة رفض النضج الموجودة بداخل الكثيرين.

ووصف مهنا جمهور حمص بانه يتمتع بذائقة فنية تجذب إليها الكتاب لعرض نتاجهم الأدبي فيها كما أنه جمهور متفاعل.

بدوره أشار رامز الحسين مدير مشروع “مدى” إلى أن الدكتور مهنا يمتلك جمهورا كبيرا من القراء والمحبين في مدينة حمص واستطاع أن يفرض نفسه على الساحة الثقافية من خلالها أسلوبه الذي يدمج بين الرمزية والمباشرة ويخاطب قلب القارئ وعقله.

ورأت المدرسة أسمهان الملحم من الحضور أن الدكتور مهنا كاتب سوري نفتخر فيه وبنتاجه الأدبي الذي يلامس حياتنا اليومية ويحمل طابع البساطة والحميمية في حين لفتت الدكتورة هويدا خزام إلى أسلوب الكاتب الذي يحمل نفحات إنسانية وتفاصيل حياتية يعيشها الجميع لا يبوح بها معظمنا مستخدما في ذلك أسلوب طبيب نفسي متعمق.

وتحدثت الشاعرة رحاب رمضان عن تركيز الكاتب على توازن الشخصيات وتمجيد المرأة فضلا عن دعوته إلى الثقافة والمطالعة وتنمية الفكر.

يذكر أن مهنا من مواليد عام 1973 وهو طبيب نفسي مغترب في فرنسا.. صدر له أيضا كتاب “بالأسود والأبيض” ويحضر حاليا لروايتين جديدتين.

لارا احمد