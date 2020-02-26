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طلاب قسم الآلات النفخية والإيقاعية يضيئون ثالث أمسيات المعهد العالي للموسيقا

2020-02-25

دمشق- سانا

خصصت الأمسية الثالثة لطلاب المعهد العالي للموسيقا ضمن رؤيته الأكاديمية الجديدة لطلاب قسم الآلات النفخية والإيقاع وذلك في مبنى المعهد بدمشق.

وشارك في أمسية اليوم سبعة طلاب من السنة الأولى والثانية والرابعة وهم عمران أبو يحيى وبهجت انطاكي وردين العودة وفارس الدهان على الإيقاع وجودي سليمان وهبة الشرع على الفلوت وجميل المعري على الترومبيت.

وقدم الطلاب مقطوعات موسيقية لمؤلفين موسيقيين أوربيين ينتمون للعصرين الكلاسيكي والرومانتيكي من باخ وفيفالدي وتشايكوفسكي وتشوبان ودوبلر وجينيتسنسكي.

ومن المقرر أن تقام يوم غد عند الساعة الخامسة بمبنى المعهد العالي للموسيقا الأمسية الثانية لطلاب قسم الموسيقا العربية.

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