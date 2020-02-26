شمخاني:واشنطن تحاول استكمال الضغوط على إيران باستغلال قضية كورونا

طهران – سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أمريكا تحاول استغلال قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على إيران مشيراً إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول احصاءات الإصابات بالفيروس في إيران تشكل “تدخلاً في الشؤون الإيرانية”.

وقال شمخاني في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم إنه من المقرر أن تكتمل استراتيجية الضغوط القصوى على إيران عبر استخدام قضية كورونا واصفاً الضغوط النفسية على البلاد عبر غلق الحدود البرية والجوية وإطلاق الأكاذيب حول إخفاء إيران التفاصيل بأنها خارطة طريق جديدة لهذه الضغوط”.

ودعا شمخاني المسؤولين الأمريكيين إلى الكشف عن خسائرهم في قاعدة عين الأسد في العراق وطائرة التجسس في أفغانستان وقتلى الإنفلونزا داخل أمريكا خلال العام الجاري.