شرطة اللاذقية توقف عصابة سرقت سيارات ومحال تجارية

دمشق-سانا

أوقفت شرطة اللاذقية عصابة أقدمت على سرقة سيارات ومحال تجارية في المدينة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية تلقت سانا نسخة منه فإن معلومات وردت إلى قسم شرطة المدينة الشرقي تفيد بوقوع حوادث سرقة لمحال تجارية وسيارات ليلا عن طريق الخلع والكسر من قبل أشخاص مجهولين.

وذكر البيان أنه من خلال المراقبة والمتابعة الحثيثة تمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدة محال تجارية وسيارات مغلقة معدة لتوزيع المواد الغذائية وإطارات سيارات ضمن أحياء مدينة اللاذقية مستخدمين أدوات خلع وكسر، مشيرا إلى أن مجموع حوادث السرقة التي ارتكبوها بلغ أكثر من 22 حادثة سرقة.

ولفت البيان إلى استرداد قسم كبير من المسروقات التي شملت مواد غذائية بكميات كبيرة واسطوانات غاز منزلي وشاشات تلفزيون وإطارات سيارات حديثة ومراوح ومدافئ كهربائية كبيرة وسلمت إلى أصحابها أصولاً.