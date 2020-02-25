(صناعة محلية).. أفلام قصيرة تعرف بتراث دمشق

دمشق–سانا

أطلق مؤخرا فريق “عدسة سلام” مشروعاً جديداً بعنوان “صناعة محلية” هدفه تشجيع الشباب على خلق محتوى بصري يساهم في تسليط الضوء على تراث دمشق.

وبينت هيام عبيد من أعضاء المشروع لـ سانا الشبابية أن المشروع يهدف إلى منح الشباب مساحة لإنتاج أفلام قصيرة توثق أحد مفاصل الحياة في مدينة دمشق ويحصل من خلالها المشاركون على فرصة تطوير وإنتاج الفكرة المختارة وترويج الفيلم.

وأضافت إن المشروع في أحد جوانبه يوثق المقاهي الشعبية في مدينة دمشق بتفاصيلها الغنية سواء لجهة المكان أو رواده والتي تتميز باختلافها من مكان لآخر اضافة الى توثيق الذكريات المتصلة بها عبر فيديو قصير لا تتجاوز مدته 10 دقائق.

وعن شروط المشاركة بينت عبيد أنه يمكن تصوير الفيديو بكاميرا احترافية أو كاميرا الموبايل كما يمكن أن يكون الفيديو من صناعة شخص أو أكثر كما يجب أن تكون الموسيقى المستخدمة غير محمية بحقوق نشر حيث سيتم بث الأفلام المشاركة على منصة اليوتيوب.

وأشارت الى مشاركة الجمهور في اختيار الفيلم الفائز من خلال التصويت.

لمياء الرداوي