SCS-NET

(صناعة محلية).. أفلام قصيرة تعرف بتراث دمشق

2020-02-25

دمشقسانا

أطلق مؤخرا فريق “عدسة سلام” مشروعاً جديداً بعنوان “صناعة محلية” هدفه تشجيع الشباب على خلق محتوى بصري يساهم في تسليط الضوء على تراث دمشق.

وبينت هيام عبيد من أعضاء المشروع لـ سانا الشبابية أن المشروع يهدف إلى منح الشباب مساحة لإنتاج أفلام قصيرة توثق أحد مفاصل الحياة في مدينة دمشق ويحصل من خلالها المشاركون على فرصة تطوير وإنتاج الفكرة المختارة وترويج الفيلم.

وأضافت إن المشروع في أحد جوانبه يوثق المقاهي الشعبية في مدينة دمشق بتفاصيلها الغنية سواء لجهة المكان أو رواده والتي تتميز باختلافها من مكان لآخر اضافة الى توثيق الذكريات المتصلة بها عبر فيديو قصير لا تتجاوز مدته 10 دقائق.

وعن شروط المشاركة بينت عبيد أنه يمكن تصوير الفيديو بكاميرا احترافية أو كاميرا الموبايل كما يمكن أن يكون الفيديو من صناعة شخص أو أكثر كما يجب أن تكون الموسيقى المستخدمة غير محمية بحقوق نشر حيث سيتم بث الأفلام المشاركة على منصة اليوتيوب.

وأشارت الى مشاركة الجمهور في اختيار الفيلم الفائز من خلال التصويت.

 

لمياء الرداوي

 

 

انظر ايضاً

مفهوم جديد للمبادرات الموجهة لهم…”عدسة سلام” تدخل ذوي الإعاقة في عالم الصورة

دمشق-سانا تطرح عدسة سلام مفهوما جديدا للمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة يتجاوز فكرة المساعدة المباشرة وينتقل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved