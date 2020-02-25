روحاني: إيران تتحرك صوب احتواء كورونا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تتحرك صوب احتواء فيروس كورونا وأن محاولات الأعداء تخويف الشعب الإيراني ومنعه من ممارسة نشاطاته لن تفلح.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: إن “التقرير الذي قدمه وزير الصحة يكشف إننا نتحرك نحو احتواء الفيروس ولا داعي أن يقلق الناس” مبيناً أن الأعداء يحاولون تخويف الشعب الإيراني ومنعه من ممارسة نشاطاته.

ودعا روحاني إلى مراعاة جميع الإرشادات الطبية في المدارس والجامعات والمرافق العامة.

وفي وقت سابق اليوم دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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