نساء عشقن الإله… رحلة في عالم الصوفية مع حفل لكورال غاردينيا

دمشق-سانا

اصطحبت مغنيات كورال غاردينيا النسائي بقيادة غادة حرب جمهور حفلهن بعنوان “نساء عشقن الإله” في رحلة ممتعة بعالم الشعر الصوفي من خلال تسع أغنيات مؤلفات من شاعرات متصوفات عشن في فترات مختلفة من التاريخ.

الحفل الذي أقيم في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون جاء مترافقا مع العزف الحي أثناء الغناء وحركات وتشكيلات راقصة من قبل المغنيات متوافقة مع الحالة الوجدانية للقصائد الصوفية إضافة لعرض كلمات كل قصيدة يتم إنشادها عبر شاشة.

وأوضحت المغنية غادة قائد كورال غاردينيا في تصريح لسانا أن مغنيات الكورال أردن تقديم الحفل بأجواء صوفية من خلال الابتعاد عن الشكل التقليدي لحفلات الكورال بهدف إحداث الأثر المطلوب لدى الجمهور.

برنامج الحفل تضمن تسع قصائد لحنت ووزعت موسيقيا خصوصا لكورال غاردينيا وجاء النصيب الأكبر من تلحينها وتوزيعها من حصة سفانة بقلة حيث لحنت ووزعت كلا من قصائد “حبيبي أنت من قلبي قريب” للشاعرة عائشة الباعونية و”ليلة القدر” باللغة الفارسية للشاعرة بيبي حياتي و”معشر الناس” للشاعرة تحفة المجنونة ووزعت موسيقيا كلا من قصيدتي “راحتي يا أخوتي في خلوتي” للشاعرة رابعة العدوية التي لحنتها وأدت فيها غادة حرب وصلة منفردة و”يا سرور السرور” للشاعرة تحفة المجنونة التي أدت فيها المغنية أناغيم عزام وصلة منفردة.

كما لحن ووزع كنان ادناوي قصيدتين هما “قلوب العارفين لها عيون” للشاعرة ميمونة السوداء و”أبى الحب أن يخفى” ولحن ووزع عدنان فتح الله قصيدة “أنت أنسي” للشاعرة ريحانة المجنونة أدت فيها المغنية هبة فاهمة وصلة منفردة.

الحركة وأداء الرقصات في الحفل جاءت من تصميم حور ملص التي شاركت في الرقص بإحدى الأغاني أما العازفون الموسيقيون فهم كنان أدناوي على العود ديمة موازيني على القانون راما نصري على البيانو محمد نامق على التشيلو ربيع عزام على الناي كنان أبو عقل على البزق وسيم قاسم على الكونترباص ومازن حمزة على الايقاع.

يذكر أن كورال غاردينيا اسسه كل من مغنية الاوبرا من طبقة السوبرانو غادة حرب وعازفة الهارب سفانة بقلة عام 2016 ويضم مجموعة من المغنيات المحترفات في مجال الغناء الكورالي والعزف على آلات موسيقية مختلفة ومعظمهن من حملة الإجازات الجامعية.

أما المغنية حرب فهي خريجة المعهد العالي للموسيقا عام 1999 وهي خبيرة في التدريب وقيادة الكورال إضافة لخبرتها في تدريس الموسيقا.

محمد سمير طحان