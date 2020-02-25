(تحدي الشباب).. مشروع لاكتساب مهارات الحياة والعمل

دمشق–سانا

أنهى مشروع (تحدي الشباب.. جيل لا محدود) مؤخرا مرحلة اختيار الفرق التي ستشارك في مخيم تدريبي يعرضون فيه التحديات التي تواجه مجتمعهم وأنجع الحلول لمواجهتها لتتلقى أفضل 5 فرق منحة تمكنها من مواصلة العمل لحل التحدي.

المشروع الذي تقيمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 41 دولة ومنها سورية يمكن الشباب حسب ماهر مؤنس مسؤول التواصل في الأمم المتحدة من اكتساب مهارات العمل والحياة ما ينعكس نفعا أكبر على المجتمع الذي سيستفيد من الحلول التي قام الشباب بتطويرها.

وبين مؤنس لـ سانا الشبابية أن التحدي يستهدف الشباب واليافعين من عمر 14 وحتى 24 عاما وتم في مرحلته الأولى التي أقيمت في دمشق اختيار 15 فريقاً يتكون كل منها من 3 إلى 5 من الشباب للمشاركة في مخيم تدريبي لعرض التحديات التي تواجههم وأسرهم ومجتمعاتهم وتقديم الحلول التي يملكونها وفي نهاية المشروع ستتلقى أفضل 5 فرق منحة مالية أولية تدعم مواصلتها العمل على حل التحدي كما ستتاح لها فرصة المشاركة في “تحدي الشباب العالمي”.

بدورها أشارت رشا الصباغ مسؤولة التواصل في “يونيسيف” إلى أن أفكار الشباب وإبداعاتهم هي حجر الأساس في تحدي “جيل لا محدود” فهم الأكثر قدرة على ابتكار حلول عملية للمشاكل التي تواجههم ومجتمعهم المحلي.

ونوهت بأن التحدي يهدف إلى إشراك الشباب في التصميم المشترك لحلول واعدة في خمسة مجالات كالتعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة والتمكين مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تزويد الفرق المتأهلة بما يلزمها من التمويل الأولي والإرشاد والتوجيه والمتابعة لتطوير أفكارها وتطبيقها على أرض الواقع.

يشار إلى أن مشاريع تمكين الشباب تساهم في بناء قابلية التوظيف ومهارات تنظيم المشاريع وتوليد الحلول والمشاريع التي يقودها الشباب على المستوى المحلي والتي تساهم في توليد أولويات استراتيجية غير محدودة.

لمياء الرداوي