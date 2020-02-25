بدء صرف المعونة المالية لمصابي الشلل في دير الزور

دير الزور-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور بصرف المعونة المالية المخصصة لمصابي الشلل بالمحافظة البالغ عددهم 2662 مسجلا بمبلغ إجمالي 51 مليونا و891 ألف ليرة سورية عن ستة أشهر سابقة.

وأشار معتمد رواتب الإعانة في المديرية عاصم ثلاج في تصريح لمراسل سانا إلى أن الإعانات يتم صرفها على المستفيدين المصنفين وفق ثلاث فئات تشمل الفئة الأولى المصابين بالشلل الدماغي الرباعي وعددهم 1597 مصابا والفئة الثانية للمصابين بالشلل الدماغي النصفي وعددهم 643 مسجلا أما الفئة الثالثة فتشمل المصابين بالشلل الدماغي الشقي وعددهم 422 مسجلا.

ولفت ثلاج إلى أن المبلغ المخصص يتم تسليمه لأحد ذوي المصاب من الأصول “أب أو أم أو أخ أو أخت” بصورة أصولية.