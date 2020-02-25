العراق.. عمليات لملاحقة فلول إرهابيي داعش في صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم أنها شنت عمليات لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الامني قولها في بيان إن “جهاز مكافحة الإرهاب شن عملية لملاحقة إرهابيين من داعش في تلال الخانوكة بقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين” مشيرة إلى أن العملية جاءت اثر معلومات استخباراتية عن وجود عدد من الإرهابيين في المنطقة.

من جهة ثانية نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية واسعة في محيط بيجي شمال مدينة تكريت بإسناد من طيران الجيش دمرت خلالها عدة مخابىء لإرهابيي “داعش”.