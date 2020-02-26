آلية جديدة لخدمات الانترنت الثابت لوقف الاستنزاف المفرط لها وتحقيق المساواة بين المشتركين

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم اعتباراً من بداية شهر آذار القادم بدء العمل بالآلية الجديدة لتقديم خدمات الانترنت الثابت من قبل مزودي خدمات الانترنت “اي دي سي ال” و”اف تي تي بي” و”اف تي تي اتش” بهدف وقف الاستنزاف المفرط للخدمات لتحسين سرعة الانترنت وجودته.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الآلية الجديدة تهدف لتحسين جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين للإنترنت بطريقة طبيعية بما يضمن وقف الاستنزاف المفرط ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الآلية الجديدة سيشمل مشتركي الخط الثابت بما ينعكس تحسناً في السرعات وجودة الخدمة دون أن يضطر أغلب المشتركين لدفع أي فروقات سعرية لافتة إلى أنه تم التعميم على كل مزودي الخدمة على الخطوط الثابتة بالقيام بالإجراءات اللازمة لبدء العمل بها.

وبينت الهيئة أن الآلية الجديدة ستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الانترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين.

وبحسب الآلية الجديدة فإنه تم تحديد حجم استهلاك خدمة “أي دي اس ال” بحسب السرعة حيث تم منح 30 غيغا بايت حجم استهلاك شهري للمشتركين بسرعة 512 كيلو بت و50 غيغا بايت لسرعة 1 ميغا بت و85 غيغا بايت لسرعة 2 ميغابت و 140 غيغا لسرعة 4 ميغابت و175 غيغا لسرعة 8 ميغا و 225 غيغا لسرعة 16 ميغا و 275 غيغا لسرعة 24 ميغا موضحة أنه بعد تجاوز الاستخدام المحدد لكل سرعة لا يتم قطع الاتصال بالإنترنت ولكن يتم تخفيض سرعة البوابة وإعادة السرعة الأصلية مع بداية الشهر الجديد.

وعن خدمة “اف تي تي بي” تم منح 500 غيغا لسرعة 20 ميغا بت و900 غيغا لسرعة 40 ميغا و1000 غيغا لسرعة 50 ميغا و1200 غيغا لسرعة 75 ميغا و 1600 غيغا لسرعة 100 ميغا في حين تم منح لخدمة “اف تي تي اتش” 225 غيغا للتحميل لسرعة 8 ميغا بت و 275 غيغا لسرعة 10 ميغا و 375 غيغا لسرعة 16 ميغا.

ولفتت الهيئة إلى أنها ستمنح جميع المشتركين إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم للأشهر الثلاثة السابقة وذلك للتأكد من أن العتبة الجديدة مساوية أو قد تكون أعلى من حجم استخدامهم الحالي للإنترنت من خلال الموقع الالكتروني لكل مزود مؤكدة أن الآلية الجديدة ستتيح لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة “عن طريق المزودات” مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.

وأشارت إلى أنه للاستفسار عن أي معلومات أخرى يمكن للمشتركين مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات أو زيارة موقعها على شبكة الانترنت وصفحتها على فيسبوك.

علي عجيب

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