مخطط جديد للاحتلال لإقامة 3500 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططا استيطانيا جديداً لإقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن المخطط الجديد يهدف إلى توسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الأسبوع الماضي عن مخططات استيطانية لإقامة 17100 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذى يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فورا.